अब दिल्ली में ट्रैफिक जाम खत्म, 186 किलोमीटर लंबी नई सड़कें तैयार, जानिए कहां-कहां से निकलेगा एक्सप्रेसवे

Delhi New Expressway Project: दिल्ली में लोगों को अब रोजाना के ट्रैफिक जाम से हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। सरकार ने दिल्ली-NCR की सड़कों पर चलती गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली को जाम-मुक्त करने के लिए 34,800 करोड़ रुपये के मेगा मास्टर प्लान का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके तहत 186 किलोमीटर लंबी नई सड़कों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जाएगा। दिल्ली में ट्रैफिक का सबसे बड़ा सिरदर्द वो भारी कमर्शियल गाड़ियां और ट्रक हैं, जिन्हें दिल्ली जाना ही नहीं होता, लेकिन रास्ता न होने के कारण वे शहर के अंदर घुसकर जाम लगाती हैं। अब एनएचएआई (NHAI) ने इस ट्रैफिक को दिल्ली के बाहर-बाहर ही दूसरे राज्यों में डाइवर्ट करने की पूरी तैयारी कर ली है।