‘बेटा घर से निकले तो बाप को क्या पता वो किससे मिल रहा है’, शुभेंदु के PA हत्या केस में पुलिस ने एक और आरोपी गिरफ्तार किया

अब पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि बलिया का एक सीधा-साधा दिखने वाला लड़का शार्पशूटरों के गैंग में कैसे शामिल हो गया। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, राज कुमार सिंह पढ़ाई-लिखाई में औसत था और उसने इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। पिता ने बताया कि 'मेरी सारी कोशिशों के बावजूद, मैं उसे बिजली का काम सीखने के लिए कभी मना नहीं पाया। इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद, वह अपना ज्यादातर समय जिले में घूमने में बिताता था, इसलिए मैंने उसे काम पर भेजने का फैसला किया।' वह मुंबई से लौटा और कहा कि वहां का मौसम उसे सूट नहीं करता। मुंबई में, उसने कुछ समय एक प्लेटफॉर्म पर काम किया और बाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली।' लेकिन यूपी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, राज कुमार सिंह कुछ समय के लिए फरीदाबाद में ड्राइवर के रूप में भी काम कर चुका था, जिसकी भनक उसके घरवालों को बिल्कुल नहीं थी।