सनकी पति का खूनी खेल, गुस्से में पत्नी और तीन बच्चों को उतारा मौत के घाट

हमले के बाद आरोपी ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की और वह घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पटर थाना के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) चंद्र भूषण कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी और तुरंत जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी के बयान के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।