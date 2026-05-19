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सनकी पति का खूनी खेल, गुस्से में पत्नी और तीन बच्चों को उतारा मौत के घाट

Crime News: दरभंगा में घरेलू विवाद के बाद एक व्यक्ति ने पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर दी। आरोपी ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है।

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पटना

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Himadri Joshi

May 19, 2026

Crime News

पति ने की पत्नी और तीन बच्चों की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime News: बिहार के दरभंगा जिले से घरेलू हिंसा से जुड़ी एक दर्दनाक घटना सामने आई है। लंबे समय से चल रहा पारिवारिक विवाद मंगलवार सुबह हिंसक हो गया और एक परिवार के चार लोगों की जान चली गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यहां एक शख्स ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी और तीन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने धारदार हथियार से अपने परिवार पर हमला किया और डंडे से पीट-पीटकर उनकी जान ले ली। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पत्नी और दो बच्चों की मौके पर मौत

यह घटना दरभंगा जिले के चंदनपट्टी इलाके में हुई, जो पटर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुलिस के अनुसार, आरोपी संदीप दास पश्चिम बंगाल के डालखोला का रहने वाला था और अपनी पत्नी फुलो कुमारी दास तथा बच्चों के साथ पोल्ट्री फार्म में काम करता था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। मंगलवार सुबह दोनों के बीच फिर बहस हुई, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया। हमले में पत्नी और दो बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरे बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

आरोपी ने आत्महत्या की कोशिश की

हमले के बाद आरोपी ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की और वह घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पटर थाना के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) चंद्र भूषण कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी और तुरंत जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी के बयान के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस कर रही मामले की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को जांच में शामिल किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है और घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते विवाद सुलझाया जाता तो शायद चार लोगों की जान बच सकती थी। पुलिस ने कहा है कि जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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Published on:

19 May 2026 02:17 pm

Hindi News / National News / सनकी पति का खूनी खेल, गुस्से में पत्नी और तीन बच्चों को उतारा मौत के घाट

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