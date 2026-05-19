बंगाल में नमाज बैन पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, हमले और तोड़फोड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

West Bengal CM Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। उनके फैसलों से विपक्ष में हड़कंप सा बचा हुआ है। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने पुलिस कर्मियों पर हुए हमले और तोड़फोड़ की घटनाओं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अब इन घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर इस प्रकार की दोबारा घटनाएं होती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।