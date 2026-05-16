मकान मालिक से पत्नी और बेटी का कई बार करवाया रेप, 2000 रुपये किराए के बदले शर्मनाक हरकत

Crime News: गुजरात के मोरबी जिले से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां 2000 रुपये का किराया नहीं चुका पाने के चलते एक शख्स ने अपने मकान मालिक को अपनी पत्नी और बेटी के साथ बार-बार रेप करने की अनुमति दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी और उसका परिवार मूल रूप से सुरेंद्रनगर जिले का रहने वाला था और रोजगार की तलाश में करीब छह महीने पहले मोरबी आया था। इसी दौरान आरोप है कि किराया नहीं चुका पाने पर परिवार के मुखिया ने मकान मालिक के साथ ऐसा समझौता किया, जिसके तहत उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी का लगातार यौन शोषण किया गया। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पिता और मकान मालिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।