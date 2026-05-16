बेरोजगार युवा को ‘कॉकरोच’ कहने पर CJI सूर्यकांत ने दी सफाई, बोले- मीडिया ने मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया

CJI ने सफाई में युवाओं को लेकर आगे कहा कि उन्हें भारत के युवाओं पर हमेशा गर्व है। उनके मुताबिक, देश के युवा उन्हें लगातार अच्छा काम करने की प्रेरणा देते हैं। CJI ने कहा कि युवाओं का उन्हें काफी सम्मान और प्यार मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और विकसित भारत बनाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका होगी। CJI के अनुसार, देश की युवा शक्ति ही भारत की सबसे मजबूत ताकत और आने वाले समय की सबसे बड़ी उम्मीद है।