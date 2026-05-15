‘बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं’, CJI सूर्यकांत का अजीबोगरीब बयान, बोले-‘वे सिस्टम पर हमला करते हैं’



दिल्ली में कथित फर्जी डिग्री वाले वकीलों के मामले को लेकर भी (CJI) सूर्यकांत ने कोर्ट में बयान दिया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वकालत के पेशे में ऐसे कई लोग मौजूद हैं, जिनकी डिग्रियों की सच्चाई पर सवाल उठते हैं। अदालत ने संकेत दिए कि अगर जरूरत पड़ी तो इस पूरे मामले की जांच CBI को सौंपी जा सकती है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का रुख काफी गंभीर नजर आया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि काला कोट पहन लेने भर से कोई व्यक्ति ईमानदार वकील नहीं बन जाता। उन्होंने चिंता जताई कि न्याय व्यवस्था से जुड़े पेशे में अगर फर्जी डिग्री वाले लोग घुसपैठ करेंगे तो इससे आम लोगों का भरोसा कमजोर होगा।