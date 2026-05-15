एक्शन में बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी, अब RG Kar रेप मामले को लेकर जारी किया नया ऑर्डर

उस समय विनीत गोयल कोलकाता पुलिस के कमिश्नर थे। उनके नेतृत्व वाली पुलिस पर आरोप लगा कि उन्होंने घटना को लेकर पारदर्शी तरीके से काम नहीं किया। अस्पताल में तोड़फोड़ के समय सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल उठे। बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।