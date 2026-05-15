इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने NEET 2026 Paper Leak को लेकर जताई चिंता, सरकार के सामने रखी बड़ी मांग



IMA ने यह भी याद दिलाया कि पिछले चार वर्षों में NEET-UG कई बार विवादों में रहा है। कभी पेपर लीक के आरोप लगे तो कभी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। एसोसिएशन ने कहा कि अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि सख्त और तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। पत्र में NTA और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। एसोसिएशन ने इस बात पर भी चिंता जताई कि इस साल 22.5 लाख से ज्यादा छात्र देशभर के 551 शहरों और करीब 5,500 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे थे। ऐसे में बार-बार सामने आने वाले विवाद छात्रों और उनके परिवारों पर भारी मानसिक दबाव डाल रहे हैं। कई परिवार आर्थिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित हो रहे हैं।