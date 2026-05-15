ओडिशा में पेट्रोल-डीजल खरीदने की होड़, कुछ पंपों पर फ्यूल खत्म होने से लगे बैरिकेड

राज्य में फ्यूल स्टेशनों पर लंबी लाइन लगने पर राज्य सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। फ्यूल की कोई कमी नहीं है। ओडिशा के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग के सचिव संजय सिंह ने कहा, ओडिशा में 1% से भी कम फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल-डीजल की कुछ समय के लिए कमी हुई है, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कोई संकट है। संजय सिंह ने बताया कि राज्य सरकार तेल मार्केटिंग कंपनियों के लगातार संपर्क में है। हालात पर बारीकी से नजर रख रही है। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए जिला स्तर पर संकट प्रबंधन समूह भी बनाए गए हैं।