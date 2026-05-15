NEET-UG: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, परीक्षा से छूट देने की मांग

MK Stalin on NEET paper leak: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख एमके स्टालिन ने ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र को पत्र लिखकर 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए NEET-UG परीक्षा से छूट देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बार-बार पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितताओं और छात्रों के बीच बढ़ते अविश्वास को देखते हुए राज्यों को मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिला कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर करने की अनुमति दी जानी चाहिए।