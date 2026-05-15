गोवा कांग्रेस के नेता केतन भाटिकर की 38 साल की उम्र में मौत, सांप के कांटने से गई जान

गोवा कांग्रेस के युवा नेता और पोंडा उपचुनाव में पार्टी का प्रमुख चेहरा रहे डॉ केतन भाटीकर का सांप के काटने से निधन हो गया है। इस घटना के बाद गोवा की राजनीति में शोक की लहर फैल गई है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरा दुख देखा जा रहा है। पुलिस के अनुसार, गुरुवार रात 38 वर्षीय भाटीकर कर्नाटक के दांदेली गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गोवा-कर्नाटक सीमा पर स्थित करमल घाट में वह किसी कारण से वाहन से नीचे उतरे, जहां उन्हें सांप ने काट लिया। हालत बिगडने पर उन्हें तुरंत गोवा के धारबंदोरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।