‘कॉमप्रोमाइज्ड पीएम ने अडाणी की रिहाई का सौदा किया’ धोखाधड़ी मामले में राहुल गांधी का बड़ा बयान

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी न्याय विभाग अडाणी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को हटाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि गौतम अदानी ने नई कानूनी टीम नियुक्त की है, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट जे गिफ्रा जूनियर कर रहे हैं। गिफ्रा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकीलों में भी शामिल बताए जाते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कानूनी टीम ने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात कर कहा कि अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त सबूत और अधिकार क्षेत्र नहीं है। साथ ही यह भी संकेत दिया गया कि यदि मामला हटाया जाता है तो अडाणी समूह अमेरिका में 10 अरब डॉलर तक का निवेश कर सकता है, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि निवेश प्रस्ताव का केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।