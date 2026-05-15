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NEET एग्जाम की नई तारीख का ऐलान, 21 जून को होगी परीक्षा

NEET New Exam Date: NTA ने NEET UG 2026 की परीक्षा रद्द करने के बाद अब दोबारा पेपर की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब 21 जून को परीक्षा करवाई जाएगी।

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भारत

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Devika Chatraj

May 15, 2026

NEET

NTA NEET Exam Date Announcement: NEET UG 2026 पेपर लीक मामले के बाद दोबारा परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद घोषणा की है कि NEET UG 2026 की री-एग्जाम 21 जून 2026, रविवार को आयोजित होगी। यह जानकारी NTA ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है।

गोपनीय तरीके से हो रहा काम

बताया जा रहा है कि NTA ने नए प्रश्नपत्र की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए बेहद गोपनीय और बहुस्तरीय प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नए सिरे से अनुभवी शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों की टीम बनाई जा रही है, जो प्रश्न तैयार करेगी।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

15 May 2026 10:05 am

Published on:

15 May 2026 09:51 am

Hindi News / National News / NEET एग्जाम की नई तारीख का ऐलान, 21 जून को होगी परीक्षा

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