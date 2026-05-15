NEET एग्जाम की नई तारीख का ऐलान, 21 जून को होगी परीक्षा

NTA NEET Exam Date Announcement: NEET UG 2026 पेपर लीक मामले के बाद दोबारा परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद घोषणा की है कि NEET UG 2026 की री-एग्जाम 21 जून 2026, रविवार को आयोजित होगी। यह जानकारी NTA ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है।