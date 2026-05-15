POCSO Case: सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया हाई कोर्ट का फैसला, फिर जेल जाएंगे पूर्व MLA कुलदीप सिंह

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें विधायक को 'पब्लिक सर्वेंट' नहीं माना गया था। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने दो टूक कहा कि MLA लोक सेवक है और उस पर पॉस्को एक्ट लागू होगा। इस आदेश के बाद सेंगर को वापस सलाखों के पीछे जाना होगा। कोर्ट ने हाई कोर्ट को अब दो महीने के भीतर मुख्य अपील पर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।