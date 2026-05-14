क्या अपने ही आरोपों से पलट गए पवन खेड़ा, फर्जी दस्तावेज और विदेशी संपत्ति मामले में घिरे नेता, 25 मई को होंगे पेश

Pawan Khera: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को असम क्राइम ब्रांच के गुवाहाटी कार्यालय में अधिकारियों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। यह पूरा विवाद असम के CM की पत्नी रिंकी भुईयां शर्मा पर लगाए गए उन आरोपों से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा ने उनके पास एक से अधिक पासपोर्ट और विदेश में अवैध संपत्ति होने का दावा किया था। पूछताछ खत्म होने के बाद जब पवन खेड़ा बाहर आए, तो उन्होंने मीडिया से कहा, 'मुझसे वे सभी सवाल पूछे गए जो आमतौर पर किसी जांच के दौरान पूछे जाते हैं। मुझे अगली बार 25 मई को बुलाया गया है। मैं फिर आऊंगा, क्योंकि हर जिम्मेदार नागरिक को जांच में सहयोग करना चाहिए।'