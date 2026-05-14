केरल CM पद गंवाने के बाद KC वेणुगोपाल का क्या है आगे का प्लान? कांग्रेस सांसद ने मुलाकात के बाद दिया बड़ा हिंट

सुधाकरन ने यह भी कहा कि अब सारे नेता को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। केरल में कांग्रेस की सरकार बनाने का सपना पूरा हुआ है। अब इसे मजबूत करना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब विकास और लोगों की समस्याओं पर फोकस करेगी।