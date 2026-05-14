वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने पर क्यों खुश हैं शशि थरूर? जानें क्या कहा

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि साथ ही, हम सभी यह समझते हैं कि उन्हें सत्ता में लाने वाला जनादेश किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह यूडीएफ टीम का जनादेश है। इस सरकार को केरल की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतारने में प्रत्येक वरिष्ठ नेता की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी है। हमारे गठबंधन की ताकत इसकी विविधता में निहित है। हम सभी एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील केरल के निर्माण के लिए सभी घटकों के सहयोग की आशा करते हैं। केरल की जनता ने हम पर भरोसा जताया है। आइए, राज्य के परिवर्तन के लिए मिलकर काम करके इस भरोसे का सम्मान करें।