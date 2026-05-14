वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने पर क्यों खुश हैं शशि थरूर? जानें क्या कहा

कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर (Photo-IANS)
Shashi Tharoor Congratulates VD Satheesan: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन गुरुवार को सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता चुने जाने के बाद 18 मई को केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तिरुवनंतपुरम स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित एक बैठक के दौरान केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के प्रमुख सनी जोसेफ ने सतीशान को सीएलपी नेता के रूप में चुनने का प्रस्ताव रखा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता थिरुवनचूर राधाकृष्णन ने इसका समर्थन किया।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल के मुख्यमंत्री नामित होने पर वीडी सतीशन को बधाई दी और इसे पार्टी और राज्य की जनता के प्रति उनके नेतृत्व, समर्पण और सेवा की पूरी तरह से योग्य मान्यता बताया। उन्होंने कहा कि वे सतीशान की नियुक्ति से बेहद खुश हैं और विधानसभा चुनावों के दौरान उनके साथ प्रचार करने की बात को याद किया।
शशि थरूर ने इस बात पर भी जोर दिया कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) की जीत गठबंधन के लिए एक सामूहिक जनादेश है और उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं और गठबंधन सहयोगियों से राज्य की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।
सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में थारूर ने लिखा कि वीडी एसए थीसन को कांग्रेस विधानसभा दल का नेता और केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किए जाने पर हार्दिक बधाई। यह उनकी दृढ़ता, संकल्प और हमारी पार्टी और जनता के प्रति वर्षों की समर्पित सेवा का एक पूर्ण सम्मान है। मैंने उनके साथ चुनाव प्रचार किया था और उनकी इस पूर्ण रूप से योग्य नियुक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हूं।
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि साथ ही, हम सभी यह समझते हैं कि उन्हें सत्ता में लाने वाला जनादेश किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह यूडीएफ टीम का जनादेश है। इस सरकार को केरल की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतारने में प्रत्येक वरिष्ठ नेता की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी है। हमारे गठबंधन की ताकत इसकी विविधता में निहित है। हम सभी एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील केरल के निर्माण के लिए सभी घटकों के सहयोग की आशा करते हैं। केरल की जनता ने हम पर भरोसा जताया है। आइए, राज्य के परिवर्तन के लिए मिलकर काम करके इस भरोसे का सम्मान करें।
इससे पहले दिन में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि सतीशन को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। पेरावूर से छह बार विधायक रहे वडासेरी दामोदरन सतीशन, जो इस महीने के अंत में 62 वर्ष के हो जाएंगे, ने 2026 के विधानसभा चुनावों में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की शानदार जीत का नेतृत्व किया था। गठबंधन ने 140 सदस्यीय सदन में 102 सीटें हासिल की थीं।
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