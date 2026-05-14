Passport विवाद में गुवाहाटी पहुंचे पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता ने कहा था- CM हिमंता की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट

आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने पहले कड़ी कार्रवाई की धमकी दी थी और कहा था, 'आरोप लगाने से पहले उन्हें विदेश मंत्री से पूछना चाहिए था। खड़गे जी की उम्र हो गई है, फिर भी वह पागलों की तरह बात करते हैं। असम पुलिस 'पाताल' से भी लोगों को ढूंढकर ला सकती है। मुझे शक है कि राहुल गांधी ने उन्हें ये दस्तावेज दिए हैं। इसलिए यह मामला राहुल गांधी तक जाएगा। हमें डराने की कोशिश मत करो। यह असम है, और हमने 17 बार इस्लामी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है।'