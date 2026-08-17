Jharkhand Protest: 20 अगस्त के घेराव से पहले हेमंत सरकार ने बातचीत के लिए बढ़ाया हाथ, छात्रों ने मंशा पर उठाए सवाल

Jharkhand Protest: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। इसी बीच अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसी परेशानियों और संघर्षों का सामना न करना पड़े, इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।