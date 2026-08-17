स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘वंतारा’ की बड़ी पहल, बन्नी में छोड़े गए 20 काले हिरण

इससे पहले भी गुजरात वन विभाग और वंतारा के बीच संरक्षण सहयोग देखने को मिला है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की मंजूरी के बाद वंतारा ने बारडा वन्यजीव अभयारण्य में करीब 80 चीतल को पुनः प्राकृतिक वातावरण में बसाने में वन विभाग की सहायता की थी। यह पहल एशियाई शेरों के संरक्षण वाले व्यापक परिदृश्य में जैव विविधता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी गई।