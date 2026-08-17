आज विधानसभा में आमने-सामने होंगे प्रशांत किशोर और NDA नेता, सुबह 10:30 बजे लेंगे विधायक के रूप में शपथ

प्रशांत किशोर। (फोटो सोर्स- IANS)
बिहार के विधानसभा में आज यानी कि सोमवार को देखने लायक नजारा होगा। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी शानदार जीत के बाद आज ही बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे।
इस दौरान, प्रशांत किशोर और कई एनडीए नेता आमने-सामने हो सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10:30 बजे विधानसभा की मुख्य इमारत में बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के कार्यालय कक्ष में होगा।
बिहार विधानसभा के उप सचिव द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, किशोर से अनुरोध किया गया है कि वे शपथ लेने या आवश्यक प्रतिज्ञा करने के लिए निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित हों।
प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को हराकर जन सुराज पार्टी के पहले निर्वाचित विधायक बने हैं। यह परिणाम चुनावी राजनीति में आने के बाद किशोर की पहली चुनावी जीत थी और अपेक्षाकृत नई पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी।
बांकीपुर सीट के लिए मतदान 30 जुलाई को हुआ था, जबकि मतगणना 3 अगस्त को हुई थी। किशोर मतगणना प्रक्रिया के दौरान शुरू से ही बढ़त बनाए रहे और अंततः 19,324 वोटों से जीत हासिल की।
प्रशांत को 64,151 वोट मिले, जबकि भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 वोट मिले। राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।
इस परिणाम ने निर्वाचन क्षेत्र पर भाजपा के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे को भी खत्म कर दिया, जिस पर पार्टी का 1995 से नियंत्रण था। यह जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि बांकीपुर को पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। भाजपा का इस निर्वाचन क्षेत्र पर लंबे समय से दबदबा रहा है, जिससे किशोर की जीत एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर बन गई।
इस समारोह के साथ, किशोर औपचारिक रूप से विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करेंगे और जन सुराज पार्टी के टिकट पर चुने गए पहले विधायक बनेंगे। उनकी जीत ने नई पार्टी को राज्य विधानसभा में पहली उपस्थिति दिलाई है।
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