आज विधानसभा में आमने-सामने होंगे प्रशांत किशोर और NDA नेता, सुबह 10:30 बजे लेंगे विधायक के रूप में शपथ

इस परिणाम ने निर्वाचन क्षेत्र पर भाजपा के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे को भी खत्म कर दिया, जिस पर पार्टी का 1995 से नियंत्रण था। यह जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि बांकीपुर को पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। भाजपा का इस निर्वाचन क्षेत्र पर लंबे समय से दबदबा रहा है, जिससे किशोर की जीत एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर बन गई।