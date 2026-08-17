‘एक परिवार, एक टिकट’ पर कांग्रेस में घमासान! रंधावा-वड़िंग के बीच बिट्टू की एंट्री, बोले- गांधी परिवार को 3 टिकट तो दूसरों को क्यों नहीं?

बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बीच खींचतान जारी है। पार्टी हाईकमान ने इस मतभेद को सुलझाने के लिए वडिंग को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जबकि चन्नी को चुनाव कैपेंन कमेटी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन इसके बाद भी दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच बयानबाजी जारी है।