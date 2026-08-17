Jharkhand Protest: छात्रों की मांगों पर क्यों अड़ी हेमंत सोरेन सरकार? चौथे दौर की वार्ता से पहले BJP ने घेरा

Jharkhand Students Protest: झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में जारी छात्र आंदोलन आज 24वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस गतिरोध को तोड़ने के उद्देश्य से हेमंत सोरेन सरकार ने एक बार फिर आंदोलनकारी छात्रों को आज सोमवार दोपहर 2 बजे वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि, इस अहम बैठक से पहले मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है और मुख्यमंत्री पर छात्रों के इस संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया है।