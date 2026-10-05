श्रीनगर से 150 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर रवाना हुआ IAF का विमान, जानिए बंगाल क्यों ले जाया जा रहा?

Bangladesh Immigrants: जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 150 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ है। इन लोगों को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। अब उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है।