

जिला स्तर पर भी पुलिस अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। सुरेंद्र लांबा को संगरूर का SSP बनाया गया है। उन्होंने रवजोत ग्रेवाल की जगह ली है। ग्रेवाल को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो में SSP की जिम्मेदारी दी गई है। चरणजीत सिंह को SSP, लुधियाना ग्रामीण और अंकुर गुप्ता को SSP, फरीदकोट नियुक्त किया गया है। अश्विनी गोत्याल को SSP, फिरोजपुर और वत्सला गुप्ता को SSP, SBS नगर बनाया गया है। डॉ. प्रज्ञा जैन को SSP, अमृतसर ग्रामीण और तुषार गुप्ता को SSP, गुरदासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। अजय गांधी को SSP, तरनतारन नियुक्त किया गया है। आदित्य को एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) में AIG बनाया गया है।