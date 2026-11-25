Anant Singh Daughter Wedding News: बिहार के मोकामा बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी का जश्न इन दिनों खास चर्चा में है। शादी के मौके पर आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए 10 हजार से ज्यादा लोग मैदान में पहुंच गए। देश के अलग-अलग राज्यों से करीब तीन दर्जन घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ इस मुकाबले में शामिल होने आए हैं। प्रतियोगिता में जीतने वाले घोड़े के मालिक को महिंद्रा थार इनाम में दी जानी है। हालांकि, भारी भीड़ के कारण फाइनल मुकाबला रोकना पड़ा। अब इसे गुरुवार को कराने की बात कही जा रही है।