अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ का फाइनल मुकाबला बीच में ही रोकना पड़ा (फोटो सोर्स- IANS)
Anant Singh Daughter Wedding News: बिहार के मोकामा बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी का जश्न इन दिनों खास चर्चा में है। शादी के मौके पर आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए 10 हजार से ज्यादा लोग मैदान में पहुंच गए। देश के अलग-अलग राज्यों से करीब तीन दर्जन घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ इस मुकाबले में शामिल होने आए हैं। प्रतियोगिता में जीतने वाले घोड़े के मालिक को महिंद्रा थार इनाम में दी जानी है। हालांकि, भारी भीड़ के कारण फाइनल मुकाबला रोकना पड़ा। अब इसे गुरुवार को कराने की बात कही जा रही है।
मोकामा के नदवां गांव में आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। मैदान में दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण फाइनल मुकाबले को आगे बढ़ाने में परेशानी हुई। हालात को देखते हुए आयोजकों ने मुकाबला रोकने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि अब फाइनल रेस अगले दिन यानी गुरुवार को कराई जाएगी।
मैदान में 10 हजार से अधिक दर्शकों के पहुंचने से क्रिकेट स्टेडियम जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। लोग घोड़ों की रफ्तार और उनके बीच होने वाली टक्कर देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं।
इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा आकर्षण पहला इनाम है। रेस जीतने वाले घोड़े के मालिक को महिंद्रा थार दी जाएगी। इसके लिए थार को भी प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचा दिया गया है। घुड़दौड़ में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से करीब तीन दर्जन घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ मोकामा पहुंचे हैं। प्रतियोगिता को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं।
आयोजन की तैयारियों में पिछले चार दिनों से हो रही बारिश ने भी परेशानी खड़ी की। इसके बावजूद अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने मेहनत करके घुड़दौड़ के लिए मैदान तैयार कराया। इसके साथ ही हेलीपैड भी बनाया गया है। बारिश के कारण आई मुश्किलों के बाद भी आयोजन की तैयारियां पूरी की गईं। अब दर्शकों को फाइनल मुकाबले का इंतजार है।
एक तरफ नदवां गांव में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का रोमांच देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के लिए बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। होने वाले समधी रणविजय सिंह ने बताया कि बारात दोपहर करीब 2 बजे के आसपास निकलेगी। बिहटा से लदमा तक सड़क मार्ग से पहुंचने में लगभग तीन घंटे लग सकते हैं। बारात के स्वागत के लिए लदमा गांव में भी लोगों की भीड़ जुटने लगी है।
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