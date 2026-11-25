Sabarimala Reference Case: सबरीमाला रेफरेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ इस साल 18 दिसंबर तक अपना फैसला सुना सकती है। पीठ की सदस्य जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने संकेत दिया कि क्रिसमस की छुट्टियों के लिए अदालत बंद होने से पहले फैसला आ सकता है। यह मामला देश में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से जुड़े सात बड़े कानूनी सवालों पर टिका है।