Sabarimala verdict : सबरीमाला रेफरेंस केस में क्या तय करेगा सुप्रीम कोर्ट (फोटो सोर्स:sabarimala.kerala.gov.in)
Sabarimala Reference Case: सबरीमाला रेफरेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ इस साल 18 दिसंबर तक अपना फैसला सुना सकती है। पीठ की सदस्य जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने संकेत दिया कि क्रिसमस की छुट्टियों के लिए अदालत बंद होने से पहले फैसला आ सकता है। यह मामला देश में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से जुड़े सात बड़े कानूनी सवालों पर टिका है।
यह संकेत नागरत्ना ने एक दूसरे मामले की सुनवाई के दौरान दिया। वह मामला केरल के नाना (कनाया) कैथोलिक समुदाय से जुड़ा है, जिस पर आरोप है कि वह सजातीय विवाह की रीति न निभाने वाले सदस्यों को समुदाय से बाहर कर देता है। इस बारे में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी।
सबरीमाला रेफरेंस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने की। उनके साथ जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें हर उम्र की महिलाओं को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी गई थी। उस फैसले ने पहाड़ी पर बने इस मंदिर में मासिक धर्म की उम्र वाली महिलाओं के प्रवेश पर रोक की परंपरा को पलट दिया था।
नवंबर 2019 में अदालत ने 2018 के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाया। उसने मामले को किसी एक तरफ तय नहीं किया। इसके बजाय धार्मिक आजादी से जुड़े सात बड़े सवाल तय कर उन्हें बड़ी पीठ के विचार के लिए भेज दिया।
इन सवालों में एक अहम मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के आपसी संबंध का है। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आजादी से जुड़ा है। इन दोनों का रिश्ता अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार के साथ तय किया जाना है।
नौ जजों की पीठ ने इस मामले की 16 दिन सुनवाई की। इसके बाद इस साल 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय