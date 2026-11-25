तिलक समारोह से जहां जदयू के नेता नदारद रहे, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा सहित BJP के कई नेता और मंत्री वहां मौजूद थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ललन सिंह और अशोक चौधरी अपने पुराने निजी संबंधों के चलते इस शादी समारोह में शामिल होते हैं, या फिर पार्टी से निकाले जाने के बाद पैदा हुए राजनीतिक हालात की वजह से वे इससे दूरी बनाए रखते हैं। अभी तक इन दोनों नेताओं के आने या न आने की कोई पुष्टि नहीं हुई है।