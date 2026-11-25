मेहंदी समारोह में नीलम देवी ने सिर्फ एक गाने पर ही डांस नहीं किया। फिल्म 'हम आपके हैं कौन' का मशहूर गाना 'आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है' बजने पर भी वह थिरकती नजर आई। इस दौरान उनकी खुशी और उत्साह देखने लायक था। बेटी की शादी हर मां के लिए खास मौका होता है। इसमें खुशी के साथ भावुकता भी जुड़ी होती है। हालांकि, मेहंदी की इस शाम नीलम देवी ने अपनी खुशी खुलकर जाहिर की। उनके डांस और मुस्कान ने समारोह में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।