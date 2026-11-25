अनंत सिंह की बेटी की शादी में मां नीलम देवी ने लूटी महफिल (फोटो सोर्स-@SadanJee)
Anant Singh Wife: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर बेटी शिवांगी सिंह की शादी का जश्न चल रहा है। हालांकि, इस शाम सबसे ज्यादा चर्चा अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी के अंदाज की रही। शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के गाने 'मेहंदी लगा के रखना' पर नीलम देवी ने जमकर डांस किया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
शिवांगी सिंह की मेहंदी की रस्म मंगलवार रात आयोजित की गई। इस दौरान बॉलीवुड के कई मशहूर गाने बजाए गए। जैसे ही फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का गाना 'मेहंदी लगा के रखना' शुरू हुआ, नीलम देवी भी संगीत की धुन में शामिल हो गई।
शाहरुख खान और काजोल पर फिल्माया गया यह गाना आज भी शादी समारोहों में खूब बजाया जाता है। गाना शुरू होते ही नीलम देवी अपनी जगह पर बैठकर हाथों और शरीर को हिलाते हुए डांस स्टेप्स करने लगीं। उनके चेहरे पर बेटी की शादी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उनका यह अंदाज देखकर समारोह में मौजूद महिलाएं भी मुस्कुराने लगीं।
शैंपेन रंग की साड़ी पहने नीलम देवी का यह वीडियो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है। बेटी की शादी में मां का यह मस्ती भरा अंदाज समारोह के खास पलों में शामिल हो गया।
मेहंदी समारोह में नीलम देवी ने सिर्फ एक गाने पर ही डांस नहीं किया। फिल्म 'हम आपके हैं कौन' का मशहूर गाना 'आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है' बजने पर भी वह थिरकती नजर आई। इस दौरान उनकी खुशी और उत्साह देखने लायक था। बेटी की शादी हर मां के लिए खास मौका होता है। इसमें खुशी के साथ भावुकता भी जुड़ी होती है। हालांकि, मेहंदी की इस शाम नीलम देवी ने अपनी खुशी खुलकर जाहिर की। उनके डांस और मुस्कान ने समारोह में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
मेहंदी समारोह में दुल्हन बनने जा रहीं शिवांगी सिंह भी आकर्षण का केंद्र रहीं। उन्होंने गोल्डन रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। मेहंदी की रस्म के दौरान उनका लुक काफी खास नजर आया। इस मौके पर उनके तीनों भाई और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। परिवार के लोग शिवांगी के साथ तस्वीरें खिंचवाते और जश्न मनाते दिखाई दिए।
शिवांगी की मेहंदी को खास बनाने के लिए पंजाब से महिलाएं भी पहुंची थी। उन्होंने अपने डांस से समारोह का माहौल खुशनुमा बना दिया। इसके अलावा कलाकारों ने भी अलग-अलग प्रस्तुतियां दीं। बॉलीवुड गानों की धुन पर परिवार के सदस्यों और मेहमानों ने जश्न मनाया।
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