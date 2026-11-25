इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने समाजवादी पार्टी के साथ शेयरिंग को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच गठबंधन पर बातचीत जारी है। इस संबंध में दोनों पक्षों की टीमें गठित हो चुकी हैं और मंगलवार को भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे।