भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को तिरुनेलवेली जिले के थाचनल्लूर चेकपोस्ट पर दोपहर करीब 3.15 बजे हिरासत में लिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन को कोयंबटूर जिले के अन्नूर में रोका गया। उन्होंने कहा कि मदुरै की पाबंदियों का कोयंबटूर में कोई औचित्य नहीं है और इसे "लोकतंत्र की हत्या" बताया। शाम को तिरुपरंकुंद्रम मंदिर के बाहर जुटे प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने हटाया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के बाहर और ईसीआर जंक्शन पर भी हिंदू मुन्नानी ने प्रदर्शन किया।