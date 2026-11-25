चश्मदीदों की गवाही के आधार पर अदालत ने 23 नवंबर को टीपी बीजू, एम विपिन और एम वैशाख को हत्या का दोषी ठहराया था, जिस पर अब सजा का ऐलान किया गया है। वहीं, 17 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष हत्या के पीछे का मकसद या कथित साजिश साबित करने में नाकाम रहा और पहले गवाह की गवाही को भी अविश्वसनीय माना गया।