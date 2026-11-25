कोर्ट के संबंध में इस्तेमाल की गई प्रतीकात्मक तस्वीर। (फाइल फोटो- पत्रिका)
CV Dhanaraj Murder Case: केरल के कन्नूर जिले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) नेता सी.वी. धनराज की बेरहमी से हत्या के लगभग एक दशक बाद अदालत का फैसला आया है। तलिपरम्बा एडिशनल सेशंस कोर्ट ने BJP-RSS के तीन दोषी कार्यकर्ताओं टीपी बीजू, एम विपिन और उनके भाई एम वैशाख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जज के.एन. प्रशांत ने प्रत्येक दोषी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए मौत की सजा देने से इनकार कर दिया कि यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता है। इस मामले में आरोपी बनाए गए 20 लोगों में से 17 को बरी कर दिया गया है।
सी.वी. धनराज CPI(M) की एझिमाला शाखा के पूर्व सचिव और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) के नेता थे। 11 जुलाई 2016 की रात कन्नूर जिले के रामंथली में उनके घर के पास उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे। रात करीब 9:15 बजे जब धनराज अपनी मोटरसाइकिल से घर पहुंचे, तो हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया और चाकू घोंपे गए। शोर सुनकर उनकी मां सीवी माधवी और पत्नी एनवी सजीना बाहर आईं और उन्होंने यह हमला होते देखा।
शोर सुनकर एक पड़ोसी प्रजीश भी मौके पर पहुंच गया। उसने ही पहली शिकायत दर्ज कराई और मुकदमे में पहले गवाह के तौर पर पेश हुआ। गंभीर रूप से घायल धनराज को परियारम मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। यह मामला पिनराई विजयन की पहली सरकार के कार्यकाल के दौरान दर्ज किया गया था।
चश्मदीदों की गवाही के आधार पर अदालत ने 23 नवंबर को टीपी बीजू, एम विपिन और एम वैशाख को हत्या का दोषी ठहराया था, जिस पर अब सजा का ऐलान किया गया है। वहीं, 17 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष हत्या के पीछे का मकसद या कथित साजिश साबित करने में नाकाम रहा और पहले गवाह की गवाही को भी अविश्वसनीय माना गया।
गौरतलब है कि इस मामले में कुल 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन इनमें से केवल 19 लोगों के खिलाफ ही मुकदमा पूरा हो सका, क्योंकि आरोपी चुराकाट्टू बीजू की बाद में एक कथित जवाबी हमले में हत्या कर दी गई थी, जिसमें CPI(M) कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था।
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