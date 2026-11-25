Sudhanshu Trivedi (Photo-ANI)
Sudhanshu Trivedi: दिल्ली में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सनातन धर्म, धार्मिक स्थलों और तमिलनाडु सरकार के फैसलों को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन INDIA पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को खुली चुनौती देते हुए सवाल किया कि क्या वह दूसरे धर्मों के त्योहारों पर भी इसी तरह की रोक लगाने की हिम्मत रखती है? त्रिवेदी ने तमिलनाडु में मस्जिदों, दरगाहों और चर्चों को जमीन के दस्तावेज देने के सरकार के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी से इस मामले में जवाब मांगा है।
भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर सनातन धर्म के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती देता हूं और पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आपने देव दीपावली के अवसर पर कार्तिगई दीपम के दौरान दीया नहीं जलाने दिया। क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन में इतनी हिम्मत है कि वे किसी दूसरे धर्म के लोगों को उनके धार्मिक त्योहार पर ऐसा ही काम करने से रोक सकें, वह भी बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, इसके पीछे 'इंडिया' गठबंधन की वह खतरनाक सोच या इच्छा है, जिसके तहत वे सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। यह सब 'डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व' जैसी एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है।
भाजपा सांसद ने तमिलनाडु सरकार के एक फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। 31 अक्टूबर 2026 को, तमिलनाडु के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ए.एम. शाहजहां ने घोषणा की कि मुस्लिम और ईसाई समुदायों के अनुरोध पर, सरकार उन हजारों मस्जिदों, दरगाहों और चर्चों को नियमित करने के लिए जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज और पट्टे देगी, जिनके पास जमीन के औपचारिक कागजात नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, तमिलनाडु सरकार कथित तौर पर अवैध और अनधिकृत सभी दरगाहों और मस्जिदों को आधिकारिक तौर पर नियमित करेगी और उन्हें जमीन के मालिकाना हक देगी। यह बयान तमिलनाडु के मंत्री ने 31 अक्टूबर 2026 को दिया था। मैं राहुल गांधी से जवाब चाहता हूं।
सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। इसके बाद उनके श्रीराम जन्मभूमि जाने की बात पर सवाल उठाते हुए त्रिवेदी ने कहा कि और अखिलेश यादव, आप उनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, है ना? और फिर आप कहते हैं कि आप 12 दिसंबर को श्री राम जन्मभूमि जाने वाले हैं।
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