भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर सनातन धर्म के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती देता हूं और पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आपने देव दीपावली के अवसर पर कार्तिगई दीपम के दौरान दीया नहीं जलाने दिया। क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन में इतनी हिम्मत है कि वे किसी दूसरे धर्म के लोगों को उनके धार्मिक त्योहार पर ऐसा ही काम करने से रोक सकें, वह भी बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, इसके पीछे 'इंडिया' गठबंधन की वह खतरनाक सोच या इच्छा है, जिसके तहत वे सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। यह सब 'डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व' जैसी एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है।