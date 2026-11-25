Saurav Das Delhi High Court: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास ने विदेश जाने से रोके जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकील ने बुधवार को तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन अदालत ने मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया। दास को 23 नवंबर की रात दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन की फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया था।