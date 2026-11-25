Saurav Das Delhi High Court: विदेश जाने से रोके जाने पर हाईकोर्ट पहुंचे सौरव दास (फोटो सोर्स: ANI)
Saurav Das Delhi High Court: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास ने विदेश जाने से रोके जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकील ने बुधवार को तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन अदालत ने मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया। दास को 23 नवंबर की रात दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन की फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया था।
दास की ओर से अधिवक्ता कृष्णेश बापट ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की पीठ के सामने मामला रखा। उन्होंने कहा कि दास को इमिग्रेशन पर रोका गया, पर उन्हें कोई आदेश नहीं दिखाया गया। बापट के मुताबिक न कोई लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) है और न किसी अधिकारी की ओर से यात्रा पर रोक का आदेश।
बापट ने बताया कि दास की यात्रा की व्यवस्थाएं ब्रिटेन में 27 तारीख के लिए हैं, यानी वे अब भी समय पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने चेताया कि अगर गुरुवार को सुनवाई नहीं हुई तो याचिका बेमानी हो सकती है। इस पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने कहा, "कल ही सही।"
दास को इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट के ब्योरे में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए रोका। खबरों के अनुसार चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 21 अगस्त 2019 को उनका पासपोर्ट जारी किया था। उसमें जन्मस्थान चेन्नई दर्ज है, जबकि दास का जन्म दिल्ली में हुआ था।
पासपोर्ट कार्यालय ने 23 नवंबर को ही उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा। इसमें पूछा गया कि इस कथित विसंगति पर उनका क्या जवाब है और उनका पासपोर्ट जब्त क्यों न किया जाए। जवाब देने के लिए उन्हें सात दिन का समय मिला है। साथ ही सलाह दी गई कि स्पष्टीकरण देने तक वे पासपोर्ट से विदेश यात्रा न करें।
दास का कहना है कि नोटिस उन्हें रवानगी से महज पांच घंटे पहले मिला। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि राजनीतिक सक्रियता की वजह से जानबूझकर उन्हें यात्रा करने से रोका गया। उन्होंने यह भी बताया कि इसी पासपोर्ट पर वे पहले भी कई बार विदेश जा चुके हैं और तब कोई दिक्कत नहीं आई।
दास ब्रिटेन में कई कार्यक्रमों के लिए जाने वाले थे। इनमें ऑक्सफोर्ड यूनियन की ओर से आयोजित एक पैनल चर्चा भी शामिल थी। उनके मुताबिक उन्हें 'कॉकरोच मूवमेंट' पर बोलने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) और एडिनबरा यूनिवर्सिटी से भी न्योता मिला था।
अब सबकी नजर गुरुवार की सुनवाई पर है, जो तय करेगी कि दास समय रहते ब्रिटेन पहुंच पाएंगे या नहीं।
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