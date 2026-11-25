कांग्रेस पहले भी प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा चुकी है। पार्टी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाकर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना चाहते हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रस्तावित कानून को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है और न ही राजनीतिक दलों के साथ कोई सर्वदलीय बैठक की गई है। कांग्रेस ने सुझाव दिया है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों और राज्यों के बीच सीटों के वर्तमान अनुपात को बरकरार रखते हुए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। पार्टी का प्रस्ताव है कि यह व्यवस्था भारत के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने तक जारी रखी जाए।