उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के साथ गठबंधन के चलते क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक स्थिति प्रभावित होती है। परगट सिंह ने 'वारिस पंजाब दे', 'अकाली दल पुनर-सुरजीत' और सुखबीर सिंह बादल का जिक्र करते हुए कहा कि इन दलों ने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की थी, जिसमें वे मुख्य भूमिका में रहते और भाजपा सहित अन्य सहयोगी दल उनके साथ होते। लेकिन वास्तविकता इसके उलट रही और गठबंधन ने उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया।