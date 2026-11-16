सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जानें पंजाब चुनाव से पहले क्या हैं इसके मायने?

Sonia Gandhi Belonging A Journey of Love: दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' का विमोचन हुआ। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह भी विमोचन में शामिल हुए। इसके बाद एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर अटकलें तेज हो गई है। दरअसल, पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।