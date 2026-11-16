हजारों करोड़ खर्च, फिर भी मैली यमुना: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर कसा शिकंजा, खराब पानी तो लगेगा भारी जुर्माना

कोर्ट ने ऐसे 520 नालों की ओर ध्यान दिलाया है जिनका गंदा पानी यमुना में गिरता है। कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वे पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करें—खासकर उन जगहों पर, जहां नदी और बड़े नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं।

कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर नदी के पूरे रास्ते में पानी की गुणवत्ता और खराब होती है, तो अधिकारियों को जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।