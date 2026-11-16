16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Pushkar Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

हजारों करोड़ खर्च, फिर भी मैली यमुना: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर कसा शिकंजा, खराब पानी तो लगेगा भारी जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की खराब हालत को नागरिक प्रशासन की नाकामी बताया। 520 नालों का गंदा पानी सीधे नदी में, CPCB करेगा निगरानी और खराब गुणवत्ता पर राज्यों पर लगेगा जुर्माना।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Updated: 16 Nov 2026, 5:46 PM IST

Yamuna River

दिल्ली में यमुना की सफाई के दावे (ChatGpt)

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि नदी की खराब हालत इसके किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों के नागरिक प्रशासन की सभी कमियों को दर्शाती है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने टिप्पणी की कि सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद नदी का प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ गया है।

सफाई पर भारी खर्च के बावजूद यमुना में प्रदूषण बढ़ा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद यमुना में प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा ही है। कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां यमुना और उसके मुख्य नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं।

Chhath Puja 2026: ‘ये AI नहीं, यमुना है!’ छठ पर झाग वाले वीडियो ने गरमाई दिल्ली की राजनीति, CM बोलीं- अगले साल और बेहतर इंतजाम

ये भी पढ़ें
Yamuna foam Chhath Puja

4 नवंबर के एक आदेश में, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषकों और बिना साफ किए गए सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए। केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बना देने से ही नदी को साफ नहीं किया जा सकता।

अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि नदी की सफाई पर भारी खर्च करने के बावजूद इसकी हालत लगातार क्यों बिगड़ती जा रही है?

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि नदी की यह हालत, इसके किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के स्थानीय प्रशासन की विफलता को दर्शाती है।

कोर्ट ने ऐसे 520 नालों की ओर ध्यान दिलाया है जिनका गंदा पानी यमुना में गिरता है। कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वे पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करें—खासकर उन जगहों पर, जहां नदी और बड़े नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं।
कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर नदी के पूरे रास्ते में पानी की गुणवत्ता और खराब होती है, तो अधिकारियों को जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

Delhi AQI Today: दिल्ली की हवा में घुलता जहर: IIT दिल्ली में AQI 425, अब डायबिटीजज का खतरा भी बढ़ा

ये भी पढ़ें
Delhi AQI Today
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.