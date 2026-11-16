महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर शरद पवार की पार्टी का क्या होगा रुख? सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया अपना स्टैंड

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले (Photo-IANS)
Women’s Reservation Bill: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की मांग उठाई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी शुरुआत से ही महिला आरक्षण का पुरजोर समर्थन करती रही है। साथ ही मांग की है कि परिसीमन की प्रक्रिया के साथ ही महिला आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए।
NCP (SP) सांसद सुले ने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री किरेन रिजिजू के साथ भी चर्चा हो चुकी है। हमारी पार्टी की तीन प्रमुख मांगें हैं। इनमें महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ लागू करना, सभी राज्यों के लिए एक समान फॉर्मूला तय करना और सरकार की ओर से लिखित आश्वासन देना शामिल है।
इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अब कई क्षेत्रों में 30 से 40 लाख मतदाता हो चुके हैं। ऐसे में केवल 5 करोड़ रुपए के विकास फंड से पूरे क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना बेहद मुश्किल है।
सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोकसभा सीटों की संख्या में करीब 50 फीसदी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ऐसे में परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर सरकार को स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए।
इस दौरान सांसद सुले ने कहा कि पिछली चर्चाओं के दौरान भी उनकी पार्टी ने सरकार से लिखित आश्वासन मांगा था। यदि सभी दलों और राज्यों से सहयोगात्मक रवैये की अपेक्षा की जा रही है, तो इसके लिए एक ऐसा साझा फॉर्मूला होना चाहिए, जो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने अभी पूरे विधेयक का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के पक्ष में है। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और इसे लागू करने में देरी नहीं होनी चाहिए।
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