महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर शरद पवार की पार्टी का क्या होगा रुख? सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया अपना स्टैंड

Women’s Reservation Bill: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की मांग उठाई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी शुरुआत से ही महिला आरक्षण का पुरजोर समर्थन करती रही है। साथ ही मांग की है कि परिसीमन की प्रक्रिया के साथ ही महिला आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए।