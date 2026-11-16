भारत समिट के खर्च पर बीजेपी का पलटवार: तेलंगाना सरकार से हिसाब मांगा, कांग्रेस के योगदान पर भी सवाल

Anti-Bharat Summit गौरव भाटिया ने 'भारत समिट' पर राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी मांगा हिसाब, (फोटो सोर्स: ANI)
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार द्वारा आयोजित 'भारत समिट 2026' पर राजनीतिक घमासान जारी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने समिट के खर्च और सरकारी फंड के इस्तेमाल को लेकर तेलंगाना सरकार और कांग्रेस पार्टी से तीखे सवाल पूछे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, इस तथाकथित 'भारत समिट' का आयोजन करके, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी भारत को बदनाम ही कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार की अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि इस कार्यक्रम के लिए राज्य के खजाने से फंड दिया गया था। हम जानना चाहते हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए आपने जनता के कितने पैसे खर्च किए हैं? कृपया इसका खुलासा करें। इसके अलावा, चूंकि आप इस कार्यक्रम का श्रेय ले रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने खुद इसके खर्चों में कितना योगदान दिया? आप भारत के लोकतंत्र की आलोचना कराने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल करते हैं, और फिर भी उम्मीद करते हैं कि भारत की जनता आपको अच्छी नजर से देखे; ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है।
गौरव भाटिया ने कहा कि, राहुल गांधी का बस एक ही मकसद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, भारत को बदनाम करना—चाहे मंच कोई भी हो, विदेशियों को बुलाना, उनसे भारत के खिलाफ बयान दिलवाना और इसे ही अपनी उपलब्धि मानना। और अब राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर निकल गए हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, हम बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहते हैं: भारत में लोकतंत्र मजबूत है और मजबूत बना रहेगा। राहुल गांधी ने कहा था कि 'भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है', लेकिन ठीक उसके तुरंत बाद केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी—जो इस बात का सबूत है कि भारत में लोकतंत्र दिन-ब-दिन और मजबूत हो रहा है; यह फल-फूल रहा है। और अगर सच में कुछ खत्म हो गया है, तो वह राहुल गांधी का दिमाग है—राहुल गांधी का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, एक नासमझ बच्चे की 'टूलकिट'—यह कहना गलत नहीं होगा।
गौरव भाटिया ने कहा कि, कैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत-विरोधी ताकतों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। ऐसा कोई मंच नहीं है, जहां वे भारत को बदनाम करने और अराजकता फैलाकर देश में अस्थिरता लाने की साजिश न रचते हों। हम 14 नवंबर, 2026 को हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट' की बात कर रहे हैं। अगर इस 'भारत समिट' को विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा आयोजित 'भारत-विरोधी समिट' कहा जाए, तो यह बिल्कुल सही होगा।
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