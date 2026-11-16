भारत समिट के खर्च पर बीजेपी का पलटवार: तेलंगाना सरकार से हिसाब मांगा, कांग्रेस के योगदान पर भी सवाल

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, इस तथाकथित 'भारत समिट' का आयोजन करके, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी भारत को बदनाम ही कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार की अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि इस कार्यक्रम के लिए राज्य के खजाने से फंड दिया गया था। हम जानना चाहते हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए आपने जनता के कितने पैसे खर्च किए हैं? कृपया इसका खुलासा करें। इसके अलावा, चूंकि आप इस कार्यक्रम का श्रेय ले रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने खुद इसके खर्चों में कितना योगदान दिया? आप भारत के लोकतंत्र की आलोचना कराने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल करते हैं, और फिर भी उम्मीद करते हैं कि भारत की जनता आपको अच्छी नजर से देखे; ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है।