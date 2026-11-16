Kulgam Encounter: कुलगाम में लश्कर का लतीफ भट ढेर: सीआरपीएफ कैंप पर हमले का बदला , मुठभेड़ जारी

CRPF jawans Attack Terrorists Killed
CRPF Jawans Attack Terrorists Killed: केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों पर हमला करने वाले दोनों आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। यह कार्रवाई सेना ने की। खबर के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है।हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जिस तेजी से जवाबी कार्रवाई की, उसने साफ संकेत दिया कि जवानों पर वार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोनों हमलावरों के मारे जाने के बाद भी अभियान चलते रहना बताता है कि सुरक्षा एजेंसियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहतीं।
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट और उसके साथी को मुठभेड़ में मार गिराया है। दोनों को पिछले हफ्ते सीआरपीएफ पोस्ट पर हुए हमले से जोड़ा जा रहा है। यह कार्रवाई सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसी बीच किश्तवाड़ में दो एसपीओ की हत्या ने उन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें घाटी में आतंकवाद खत्म होने की बात कही जाती रही है।
आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी लतीफ भट और उसका एक साथी मारे गए। दोनों पिछले हफ्ते केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के शिविर पर हुए हमले से जुड़े बताए जा रहे हैं।
वह हमला 11 नवंबर को कुलगाम के मीर बाजार के पास हुआ था। दो भारी हथियारबंद आतंकियों ने सीआरपीएफ पोस्ट पर गोलियां चलाईं, जिसमें तीन जवान घायल हुए। एक की हालत गंभीर बताई गई। हमले के बाद दोनों आतंकी जंगल वाले इलाके में गायब हो गए थे।
सूत्रों के मुताबिक कुलगाम का रहने वाला भट कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकियों के साथ सक्रिय था। वह स्थानीय मददगारों यानी ओवरग्राउंड वर्करों के नेटवर्क की मदद से दक्षिण कश्मीर के ठिकाने बदलता रहता था। इस साल की कई वारदातों में उसका नाम सामने आ चुका है। इनमें 22 जुलाई को अनंतनाग के लाल चौक इलाके में पुलिस कांस्टेबल की हत्या और 31 जुलाई को कुलगाम में प्रवासी मजदूरों की हत्या शामिल है।
कुलगाम हमले के 24 घंटे से भी कम वक्त में किश्तवाड़ जिले में आतंकियों ने दो विशेष पुलिस अधिकारियों, बाबी चंद और यशपाल कुमार, को मार डाला। खबर के अनुसार दोनों आतंकवाद-रोधी अभियान के दौरान सेना से जुड़ने जा रहे थे।
सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक संदीप खिरवार ने सोमवार को कहा कि पिछले हफ्ते के हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में बल को अतिरिक्त सतर्क कर दिया गया है।
आतंकी मुठभेड़ों के बाद आमतौर पर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी ली जाती है। इसका मकसद यह देखना होता है कि कहीं कोई और आतंकी छिपा तो नहीं है, और हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक जैसी सामग्री बरामद की जा सके। जांच एजेंसियां मारे गए आतंकियों की पहचान और उनके संगठन का पता लगाने की कोशिश भी करती हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है और इस मामले में इन बातों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
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