Kulgam Encounter: कुलगाम में लश्कर का लतीफ भट ढेर: सीआरपीएफ कैंप पर हमले का बदला , मुठभेड़ जारी

CRPF Jawans Attack Terrorists Killed: केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों पर हमला करने वाले दोनों आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। यह कार्रवाई सेना ने की। खबर के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है।हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जिस तेजी से जवाबी कार्रवाई की, उसने साफ संकेत दिया कि जवानों पर वार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोनों हमलावरों के मारे जाने के बाद भी अभियान चलते रहना बताता है कि सुरक्षा एजेंसियां कोई जोखिम नहीं लेना चाहतीं।