जापानी सीखने चले थे, दिल दे बैठे! एप पर हुई दोस्ती, अब वियतनाम की टीचर बनीं भारतीय पायलट की दुल्हन

कार्तिकेयन ने एएनआई को बताया कि वियतनामी युवती से शादी की बात पर माता-पिता शुरू में हिचकिचाए, लेकिन बाद में यह कहते हुए राजी हो गए कि यह उनकी जिंदगी है और फैसला भी उनका ही होगा। दोनों परिवारों की सहमति मिलने पर कार्तिकेयन के रिश्तेदारों और परिजनों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने नवदंपती को बधाई और आशीर्वाद दिया। हालांकि दुल्हन के परिजन शादी में शामिल नहीं हो सके। कार्तिकेयन के अनुसार उनकी पत्नी का परिवार खेती-किसानी से जुड़ा है और परिजनों के पास पासपोर्ट नहीं होने के कारण वे भारत नहीं आ पाए।