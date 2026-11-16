पूजा के लिए बनाया प्रसाद खा गई 4 साल की बच्ची, गुस्से में मां ने पीट-पीटकर मार डाला

मृत बच्ची के पिता राजू पासवान ने बताया कि परिवार छठ पूजा की तैयारियों में जुटा हुआ था। घर के दूसरे सदस्य त्योहार की व्यवस्था के लिए पास के घाट पर गए थे। इस दौरान रीना कुमारी घर पर पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के लिए खाने की चीजें तैयार कर रही थी। इसी बीच सुहानी ने कथित तौर पर वहां रखी एक चीज को छूकर खा लिया। इस बात पर मां नाराज हो गई और उसने बच्ची की पिटाई कर दी। इसके बाद सुहानी की तबीयत बिगड़ने लगी। मां उसे इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।