16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पूजा के लिए बनाया प्रसाद खा गई 4 साल की बच्ची, गुस्से में मां ने पीट-पीटकर मार डाला

Bihar Crime News: बिहार के समस्तीपुर में पूजा के लिए बनाया गया प्रसाद खाने पर मां ने 4 साल की बेटी को पीटा। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

समस्तीपुर

image

Pratiksha Gupta

Updated: 16 Nov 2026, 12:29 PM IST

Crime News

क्राइम न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)

Bihar Crime News: बिहार के समस्तीपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पूजा के लिए तैयार किए गए प्रसाद में से एक चीज खाने पर मां ने अपनी 4 साल की बेटी की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर दी। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

घर के लोग घाट पर गए थे, मां बना रही थी प्रसाद

मृत बच्ची के पिता राजू पासवान ने बताया कि परिवार छठ पूजा की तैयारियों में जुटा हुआ था। घर के दूसरे सदस्य त्योहार की व्यवस्था के लिए पास के घाट पर गए थे। इस दौरान रीना कुमारी घर पर पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के लिए खाने की चीजें तैयार कर रही थी। इसी बीच सुहानी ने कथित तौर पर वहां रखी एक चीज को छूकर खा लिया। इस बात पर मां नाराज हो गई और उसने बच्ची की पिटाई कर दी। इसके बाद सुहानी की तबीयत बिगड़ने लगी। मां उसे इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अनंत सिंह के काले चश्मे वाले अंदाज पर होने वाली समधन ने ली चुटकी, बोलीं- गोरे-गोरे मुखड़े पे काला-काला चश्मा

ये भी पढ़ें
Anant Singh Black Sunglasses

बेटी की मौत के बाद पिता ने मां के लिए मांगी सख्त सजा

बेटी की मौत के बाद पिता राजू पासवान का परिवार पूरी तरह टूट गया है। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राजू ने कहा कि बेटी के बिना अब उनके लिए त्योहार का कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब वह अपने बच्चों की परवरिश खुद करेंगे। राजू पासवान और रीना कुमारी के तीन बच्चे हैं। इनमें सात साल की शिवानी, चार साल की सुहानी और डेढ़ साल का राजा कुमार शामिल हैं। सुहानी की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राकेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस को चार साल की बच्ची की मौत की सूचना मिली थी। मामले में आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

बेटी की शादी में अनंत सिंह के घोड़े की भी होगी रेस, जीतने वाले को मिलेगी Thar, खुद करा रहे प्रैक्टिस

ये भी पढ़ें
Anant Singh Daughter Wedding
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.