पूजा के लिए बनाया प्रसाद खा गई 4 साल की बच्ची, गुस्से में मां ने पीट-पीटकर मार डाला

क्राइम न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)
Bihar Crime News: बिहार के समस्तीपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पूजा के लिए तैयार किए गए प्रसाद में से एक चीज खाने पर मां ने अपनी 4 साल की बेटी की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर दी। बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
मृत बच्ची के पिता राजू पासवान ने बताया कि परिवार छठ पूजा की तैयारियों में जुटा हुआ था। घर के दूसरे सदस्य त्योहार की व्यवस्था के लिए पास के घाट पर गए थे। इस दौरान रीना कुमारी घर पर पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के लिए खाने की चीजें तैयार कर रही थी। इसी बीच सुहानी ने कथित तौर पर वहां रखी एक चीज को छूकर खा लिया। इस बात पर मां नाराज हो गई और उसने बच्ची की पिटाई कर दी। इसके बाद सुहानी की तबीयत बिगड़ने लगी। मां उसे इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बेटी की मौत के बाद पिता राजू पासवान का परिवार पूरी तरह टूट गया है। पुलिस को दिए बयान में उन्होंने पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। राजू ने कहा कि बेटी के बिना अब उनके लिए त्योहार का कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अब वह अपने बच्चों की परवरिश खुद करेंगे। राजू पासवान और रीना कुमारी के तीन बच्चे हैं। इनमें सात साल की शिवानी, चार साल की सुहानी और डेढ़ साल का राजा कुमार शामिल हैं। सुहानी की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।
घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राकेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी के अनुसार, पुलिस को चार साल की बच्ची की मौत की सूचना मिली थी। मामले में आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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