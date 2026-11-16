छठ पूजा पर कल्याण बनर्जी के बयान से भड़के मंत्री इंद्रनील खान, बोले- सिर्फ विभाजनकारी राजनीति करती है TMC

सोमवार को इंद्रनील खान ने कहा कि कल्याण बनर्जी को पहले अपनी पार्टी के शासनकाल का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या मां काली की प्रतिमा को जेल की गाड़ी में ले जाना बंगाली संस्कृति है? क्या मुहर्रम के कारण दुर्गा प्रतिमा विसर्जन रोकना बंगाली संस्कृति का हिस्सा है? क्या दारिभीत में बंगाली भाषा के शिक्षक की नियुक्ति की मांग कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाना बंगालियों के हित में था? वे सिर्फ बांटने वाली राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। अगर उन्होंने बंगालियों के हित में काम किया होता, तो टीएमसी के 15 साल और वामपंथियों के 34 साल के शासन में बंगाल की स्थिति कुछ बेहतर होती।