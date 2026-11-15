महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल से भी उठा विरोध, छठ यात्रियों के इंतजाम पर TMC सांसद ने भाजपा को घेरा

छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले प्रवासी बिहारी छठ पर बिहार लौट रहे हैं। रेलवे ने उनके लिए खास इंतजाम किए हैं। अब इन पर विरोध शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल से विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर सीट संसदीय सीट से TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि क्या पश्चिम बंगाल में बंगाली हैं? क्या पश्चिम बंगाल बंगालियों के लिए है या उग्र बिहारियों के लिए? उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के नाम पर बंगालियों को हाशिये पर धकेला जा रहा है। उनकी जगह दूसरे समुदायों को बढ़ावा दिया जा रहा है।