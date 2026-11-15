खरगे के आवास पर कल सुबह 10 बजे ‘यूपी वार रूम’ बैठक, सीट-बंटवारे पर टिकी नजरें

मीटिंग में कांग्रेस नेतृत्व के साथ गठबंधन के मसले पर भी बातचीत होने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी बैठक में गठबंधन के स्वरूप, सीटों की संख्या और सीट समझौते के फॉर्मुले पर सैद्धांतिक सहमति बन जाएगी। मंगलवार को आयोजित इस बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि, सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।