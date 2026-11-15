खरगे के आवास पर कल सुबह 10 बजे ‘यूपी वार रूम’ बैठक, सीट-बंटवारे पर टिकी नजरें

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे(Photo-ANI)
UP Election 2027: कांग्रेस कल सुबह 10 बजे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभार चुनाव 2027 को लेकर सीट-बंटवारे और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। बैठक में राहुल गांधी के साथ-साथ यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा और इमरान मसूद के शामिल होने की उम्मीद है।
बैठक के संदर्भ में माना जा रहा है कि बैठक में संगठनात्मक तैयारियों, गठबंधन की संभावनाओं और जमीनी स्तर की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हो सकता है। पार्टी नेतृत्व चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश में जुटा है। बैठक के बाद आगे की रणनीति को लेकर तस्वीर कुछ साफ होने की उम्मीद है।
कांग्रेस की यह प्रस्तावित बैठक 16 नवंबर को सुबह (लगभग 10 से 11 बजे के बीच) कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली स्थित आवास पर होनी तय है। इस आंतरिक बैठक में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों और समाजवादी पार्टी (SP) के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जाएगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर कल प्रस्तावित बैठक में यूपी में सीट-बंटवारे को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगी, जबकि सपा के साथ बातचीत का पहला दौर 17 नवंबर को होगा। कांग्रेस 120 से कम सीटों पर समझौता नहीं करना चाहती। अब देखना यह होगा कि इस मांग पर सपा का क्या रुख रहता है।
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए करीब 180 सीटों की मांग की है, जबकि इस आंतरिक रणनीति के अगले दिन यानी 17 नवंबर को समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर पहला दौर की आधिकारिक बातचीत होगी।
मीटिंग में कांग्रेस नेतृत्व के साथ गठबंधन के मसले पर भी बातचीत होने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी बैठक में गठबंधन के स्वरूप, सीटों की संख्या और सीट समझौते के फॉर्मुले पर सैद्धांतिक सहमति बन जाएगी। मंगलवार को आयोजित इस बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि, सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।
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