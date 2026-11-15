नीतीश कुमार के नाम पर पुल के नामकरण से लालू यादव की आपत्ति पर JDU का पलटवार, कहा- बिहार का नाम ‘चारा-नगर’ रख दें

'नीतीश सेतु' पर विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार है, वे जो चाहें नाम रख सकते हैं। उन्होंने इसका नाम 'नीतीश सेतु' तो रख दिया, लेकिन एक तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को खत्म भी कर दिया है। आमतौर पर, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी याद में किसी चीज का नाम रखा जाता है या उनकी मूर्तियां लगाई जाती हैं।