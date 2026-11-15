राज ठाकरे-प्रशांत किशोर विवाद पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई की दो टूक, बोले- बिहार-UP के मजदूरों की हालत भी देखिए

मुंबई। महाराष्ट्र में छठ पूजा को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे प्रशांत किशोर के बयान का जवाब खुद देंगे। कांग्रेस को इस विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। हुसैन दलवाई ने कहा कि रेलवे केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। ऐसे में अगर रेलवे में धर्म को बढ़ावा देना शुरू कर दिया जाएगा तो फिर दूसरे कामों के लिए कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि छठ पूजा को लेकर इतनी बातें करने वाले नेताओं को उन लोगों की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल से यहां मजदूरी करने आते हैं।