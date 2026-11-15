Kangana Ranaut News: सोनिया गांधी पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कंगना के खिलाफ FIR, जानें पूरा मामला

यह पूरा मामला 10 नवंबर का है, जब कंगना रनौत के सोशल मीडिया अकाउंट से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके परिवार को लेकर एक पोस्ट शेयर की गई थी। इस पोस्ट को लेकर शिमला के रहने वाले अतुल शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि कंगना की पोस्ट में गांधी परिवार और सोनिया गांधी को लेकर भड़काऊ बातें कही गई थी। पोस्ट में कथित तौर पर संजय गांधी और राजीव गांधी की मौत से जुड़े ऐसे इशारे किए गए, जो लोगों के बीच नफरत फैला सकते हैं और शांति भंग कर सकते हैं। इसी शिकायत के आधार पर शिमला पुलिस ने दुश्मनी फैलाने, मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव के आरोपों में कंगना के खिलाफ FIR दर्ज की है।